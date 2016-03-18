Дым выкурил из екатеринбургской больницы 90 человек27 февраля в 18:30
- Текст
До приезда пожарных.
Сотрудникам центральной горбольницы №1 Екатеринбурга 27 февраля пришлось срочно эвакуировать пациентов.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на седьмом (техническом) этаже здания произошло короткое замыкание электрощита. К счастью, возгорания не было, но дым просочился на 6 этаж, в терапевтическое отделение. Медики перевели свыше 80 больных в безопасное место и эвакуировались сами.
Прибывшим пожарным оставалось лишь проветрить помещения. Дознаватели выясняют причины ЧП.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
27 февраля в 20:17
"Урал" сыграет с "Амкаром" в Екатеринбурге
На этот раз газон выдержит.27 февраля в 19:47
Ургант похвалил мэра Ноябрьска за дорогу на кладбище
В последний путь - с ветерком!27 февраля в 19:17
Депутат ЗакСо отчитается перед екатеринбуржцами в праздничном формате
За прошлый год.27 февраля в 19:04
Верховный Суд взялся за дело осужденной за репост екатеринбурженки
Генпрокуратура просит отменить приговор.27 февраля в 19:03
В Екатеринбурге поймали подозреваемого в ограблении студентки
Полиция ищет других жертв.27 февраля в 18:56
В Тюменской области экс-чиновницы пойдут под суд за махинации с землей
Почти на миллион рублей.27 февраля в 18:51
В Краснотурьинске годовалая девочка стала инвалидом после прививки
Из-за ошибки врачей.27 февраля в 18:31
В Зауралье сгорели двое детей
Они были дома одни.27 февраля в 18:30
В Югорске школьному бухгалтеру грозит колония
За "зарплатную" аферу.27 февраля в 18:30
Дым выкурил из екатеринбургской больницы 90 человек
До приезда пожарных.27 февраля в 18:29
ЛНР официально переходит на российскую валюту
С 1 марта.27 февраля в 18:25
Уставший водитель устроил ДТП на свердловской трассе
Он погиб.27 февраля в 18:22
Пьяная жительница Прикамья родила в сугробе
Ребенок не выжил.27 февраля в 18:06
В Перми рухнул пристрой автоцентра
"Тандем-Авто".27 февраля в 18:06
Содержание футбольных арен ЧМ-2018 обойдется в 2 миллиарда
Кому придется платить, пока не решили.
-
18 марта 2016 в 17:38
Екатеринбургскую школу эвакуировали из-за задымления
Произошло короткое замыкание.24 сентября 2015 в 07:56
В Екатеринбурге ночью эвакуировали жильцов из горящей девятиэтажки
Пожар начался на балконе первого этажа.27 февраля в 13:16
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей девятиэтажки
В квартире вспыхнул компьютер.10 февраля в 13:13
Ночной пожар "выселил" екатеринбуржцев из 10-этажки
Огонь вспыхнул на балконе.31 января в 15:01
Пожар выгнал из КРК "Уралец" 205 человек
Пожар локализован.31 января в 13:45
В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ "Глобус"
Из-за подозрительного предмета.25 января в 09:40
В Екатеринбурге сгорели 5 домов
В коллективных садах.26 декабря 2016 в 10:43
В Екатеринбурге на ВИЗе горит общежитие
Эвакуировано 60 человек.17 ноября 2016 в 18:50
В Кольцово эвакуировали 100 пассажиров
Зал ожидания заволокло дымом.01 ноября 2016 в 16:18
В Екатеринбурге эвакуировали жилой дом из-за гранаты
Учебной.
Главные новости
- 27 февраля в 17:59Повременной тариф на проезд заработает в Екатеринбурге в 2017 году
- 27 февраля в 16:56Под Пермью покончил с собой командир воинской части
- 27 февраля в 16:20Гранату на екатеринбургском Уралмаше взорвал Король
- 27 февраля в 16:09Свердловскую "Фармацию" забирают у "Справедливой России"
- 27 февраля в 15:16Суд оставил покемонофила Соколовского под замком
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.