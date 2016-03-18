До приезда пожарных.

Сотрудникам центральной горбольницы №1 Екатеринбурга 27 февраля пришлось срочно эвакуировать пациентов.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на седьмом (техническом) этаже здания произошло короткое замыкание электрощита. К счастью, возгорания не было, но дым просочился на 6 этаж, в терапевтическое отделение. Медики перевели свыше 80 больных в безопасное место и эвакуировались сами.

Прибывшим пожарным оставалось лишь проветрить помещения. Дознаватели выясняют причины ЧП.