Николай Караченцов попал в больницу после ДТП28 февраля в 08:04
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Как 12 лет назад.
72-летний актер Николай Караченцов пострадал в ДТП в Щёлковском районе Подмосковья, передает "Уралинформбюро".
Авария произошла около 19.30 в поселке Загорянский на перекрестке улиц Пушкина - Теннисная. По предварительным данным, в Toyota Highlander, где находился Николай Караченцов, въехала грузовая "Газель".
Как передает Life, актер госпитализирован с сотрясением мозга.
Стоит напомнить, что 12 лет назад Николай Караченцов попал в автокатастрофу, перевернувшую его жизнь. Он ехал с дачи, только узнав о смерти тещи, и превысил скорость. Актер не был пристегнут ремнем безопасности и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Ему пришлось делать операцию на головном мозге. После месячной комы актер пришел в себя, но его речь до сих пор не восстановилась.
Видео: Алексей Блинов
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