В Екатеринбурге без воды остались три микрорайона28 февраля в 09:31
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Из-за коммунальной аварии.
Около 20.00 27 февраля в Екатеринбурге пропала холодная вода в микрорайонах ЖБИ, Втузгородок и Пионерский. Это произошло из-за порыва трубопровода на Высоцкого.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", коммунальщики провели все необходимые переключения, после чего ХВС появилось в Пионерском и на Втузгородке. В многоэтажки на ЖБИ вода поступает на очень пониженном давлении - она не поднимается выше 3 этажа.
"Вчера пришла с работы домой в районе семи часов вечера - вода ещё была. Спустя час-полтора ни холодной, ни горячей. Дом у нас 16-этажный. Консьерж сказала, что воду дадут только к часу ночи. Я взяла канистру и отправилась к водороботу, но не работал и он. В итоге воду дали ночью, когда все спали, в 6 утра она ещё была, а к семи часам снова пропала", - поделилась жительница одного из домов на Сиреневом бульваре.
К раскопочным работам специалисты приступят сегодня.
Стоит добавить, что последние 3 дня сидели без воды жители Уралмаша - коммунальную аварию там устранили минувшей ночью.
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