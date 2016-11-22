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В Екатеринбурге без воды остались три микрорайона28 февраля в 09:31

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Из-за коммунальной аварии.

Около 20.00 27 февраля в Екатеринбурге пропала холодная вода в микрорайонах ЖБИ, Втузгородок и Пионерский. Это произошло из-за порыва трубопровода на Высоцкого.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", коммунальщики провели все необходимые переключения, после чего ХВС появилось в Пионерском и на Втузгородке. В многоэтажки на ЖБИ вода поступает на очень пониженном давлении - она не поднимается выше 3 этажа.

"Вчера пришла с работы домой в районе семи часов вечера - вода ещё была. Спустя час-полтора ни холодной, ни горячей. Дом у нас 16-этажный. Консьерж сказала, что воду дадут только к часу ночи. Я взяла канистру и отправилась к водороботу, но не работал и он. В итоге воду дали ночью, когда все спали, в 6 утра она ещё была, а к семи часам снова пропала", - поделилась жительница одного из домов на Сиреневом бульваре.

К раскопочным работам специалисты приступят сегодня.

Стоит добавить, что последние 3 дня сидели без воды жители Уралмаша - коммунальную аварию там устранили минувшей ночью.

Ранее по теме:
Екатеринбуржцы на Уралмаше третий день сидят без воды

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