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Екатеринбуржец нашел управу на бизнесмена за гибель сына в ДТП28 февраля в 10:50

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Отец бился с правоохранителями 2,5 года.

В отношении екатеринбургского бизнесмена, погубившего 27-летнего велосипедиста, могут возбудить уголовное дело. Этого третий год добивается отец погибшего Сергей Кочев. Накануне Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского суда Екатеринбурга об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщил "Уралинформбюро" представитель истца Андрей Кацайлиди.

"Видимо, уголовному делу-таки быть", - заключил адвокат. По его мнению, необходимо еще раз опросить свидетелей и провести дополнительные экспертизы.

Авария произошла 10 августа 2014 года. Павел Кочев ехал на велосипеде по Объездной в районе Ботаники. Молодого человека сбил Land Cruiser Prado, за рулем которого находился бизнесмен Владимир Боярченко (известный на Урале грузоперевозчик). Спустя два дня велосипедист скончался в больнице, не приходя в сознание.

На протяжении 2,5 лет отец погибшего Сергей Кочев добивается возбуждения уголовного дела. Следственные органы неоднократно выносили отказ, который был поддержан прокуратурой и судом. Согласно их версии произошедшего, у водителя иномарки не было возможности избежать столкновения. Впереди идущий автомобиль ушел на соседнюю полосу, и велосипедист оказался прямо перед внедорожником бизнесмена. Тот попытался отвернуть - Toyota въехала в бордюр, после чего отлетела прямо на велосипедиста.

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