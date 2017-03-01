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В Кургане на женщину с ребенком рухнула ледяная глыба28 февраля в 09:42

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Горожанка госпитализирована.

26 февраля 2017 года в Кургане с крыши дома №77 по улице Красина на женщину с 4-летним ребенком упала ледяная глыба. 29-летнюю горожанку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Ее сын отделался испугом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Зауралью, проводится доследственная проверка.

В горадминистрации пояснили, что готовят письмо в Государственную жилищную инспекцию об отзыве лицензии у УК "Лидер", обслуживающей многоквартирник.

Ранее по теме:
Ледяная могила под крышами Екатеринбурга

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