Дети были напуганы.

27 февраля 2017 года в Екатеринбурге на Сибирском тракте около дома №17, напротив школы №7, нашли труп пожилого мужчины.

"Сегодня в 14:30 выхожу из школы, иду мило болтаем с одноклассниками и тут вижу человек лежит, подумали бомж, но все равно не по себе да и не откликается. Поднял голову открыто окно, суицыд. Перепугались дети рядом стоящие. Только хочу вызвать скорую и полицию, как тут приезжает реанимация, накрыли тело пленкой, сразу стало понятно-труп. Через 5 минут прибыла полиция", - написал в своем Instagram пользователь theisspirt (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга подтвердил "Уралинформбюро", что накануне был обнаружен труп. "Это мужчина 1926 года рождения. При осмотре признаков криминальной смерти не обнаружено. Одна из версий - суицид. Сейчас опрашиваются родственники погибшего и очевидцы", - сказал он.