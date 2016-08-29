×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге около школы нашли труп мужчины28 февраля в 09:49

  • Текст

Дети были напуганы.

27 февраля 2017 года в Екатеринбурге на Сибирском тракте около дома №17, напротив школы №7, нашли труп пожилого мужчины.

"Сегодня в 14:30 выхожу из школы, иду мило болтаем с одноклассниками и тут вижу человек лежит, подумали бомж, но все равно не по себе да и не откликается. Поднял голову открыто окно, суицыд. Перепугались дети рядом стоящие. Только хочу вызвать скорую и полицию, как тут приезжает реанимация, накрыли тело пленкой, сразу стало понятно-труп. Через 5 минут прибыла полиция", - написал в своем Instagram пользователь theisspirt (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга подтвердил "Уралинформбюро", что накануне был обнаружен труп. "Это мужчина 1926 года рождения. При осмотре признаков криминальной смерти не обнаружено. Одна из версий - суицид. Сейчас опрашиваются родственники погибшего и очевидцы", - сказал он.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×