С пассажирами.

В Перми на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Пушкина на автобус с пассажирами упал светофор. Видеозапись происшествия очевидцы выложили в Интернет, передает "Уралинформбюро".

На кадрах видно, что светофор падает на проезжающий перекресток ПАЗ. При этом водитель автобуса даже не остановился. Инцидент не смутил и стоявшего поблизости пешехода, который пошел своей дорогой.

В Пермской дирекции дорожного движения оперативно получить комментарий не удалось.

(Видео: АйТек ПРО, YouTube)