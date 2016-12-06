В центре Перми светофор рухнул на автобус28 февраля в 11:50
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С пассажирами.
В Перми на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Пушкина на автобус с пассажирами упал светофор. Видеозапись происшествия очевидцы выложили в Интернет, передает "Уралинформбюро".
На кадрах видно, что светофор падает на проезжающий перекресток ПАЗ. При этом водитель автобуса даже не остановился. Инцидент не смутил и стоявшего поблизости пешехода, который пошел своей дорогой.
В Пермской дирекции дорожного движения оперативно получить комментарий не удалось.
(Видео: АйТек ПРО, YouTube)
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