×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В центре Перми светофор рухнул на автобус28 февраля в 11:50

  • Текст

С пассажирами.

В Перми на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Пушкина на автобус с пассажирами упал светофор. Видеозапись происшествия очевидцы выложили в Интернет, передает "Уралинформбюро".

На кадрах видно, что светофор падает на проезжающий перекресток ПАЗ. При этом водитель автобуса даже не остановился. Инцидент не смутил и стоявшего поблизости пешехода, который пошел своей дорогой.

В Пермской дирекции дорожного движения оперативно получить комментарий не удалось.

(Видео: АйТек ПРО, YouTube)

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×