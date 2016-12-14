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В Перми мужчина пропал по дороге с работы28 февраля в 12:37

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Его ищут неделю.

В Перми уже неделю ищут 42-летнего мужчину. Аркадий Левадний пропал по дороге домой. Информацию об этом в соцсетях распространили родственники и знакомые пермяка, передает "Уралинформбюро".

"22 февраля 2017 года ехал домой с работы и пропал, телефон выключен. У друзей нет, в полиции, больницах и травмпункте также не появлялся", - рассказывают знакомые пропавшего.

Рост А.Леваднего 176 сантиметров. Он худощавого телосложения. На щеке есть родинка. В день исчезновения он был одет в темно-синюю куртку с серыми рукавами, черные спортивные штаны, темно-синюю шапку с зеленой надписью.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем, просят позвонить в полицию.

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