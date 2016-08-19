В Екатеринбурге детсадовец выпал из окна28 февраля в 11:01
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Его спас сугроб.
В Екатеринбурге 4-летний мальчик выпал из окна 3 этажа жилого дома. Он приземлился в сугроб, благодаря чему не получил никаких травм.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД, инцидент случился 26 февраля 2017 года. Отец мальчика отлучился из дома, чтобы забрать с работы жену. Он оставил сына буквально на 10 минут, дав сотовый телефон.
Когда мальчик решил позвонить отцу, мобильник оказался выключен. Тогда он попытался выйти в дверь, но она была заперта, после чего ребенку пришла в голову идея вылезть в окно.
Валяющегося в сугробе мальчика заметил прохожий. Буквально в тот же момент подъехали родители.
Стоит добавить, что семья является благополучной, на учете в полиции не состоит.
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