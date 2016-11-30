И намерен идти в суд.

Неприятная находка ждала жителя Тюмени в коробке с молоком. Когда оно практически было допито, в упаковке обнаружилась мертвая крыса. Фотографию грызуна мужчина выложил в соцсети "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".

Фото: Сергей Никитин, "ВКонтакте"

"Я представляю сколько коробок молока получилось с одного чана!" - пишет тюменец в комментариях к снимку (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Коробку с "начинкой" покупатель якобы вернул в магазин. Теперь он собирается судиться с производителем, хотя, по его словам, копания "Абсолют" предложила 3 ящика молочной продукции: "По понятным причинам они получили отказ".

Некоторые пользователи соцсети сомневаются в реальности происшествия: "Не может быть такого, сам отработал на молочке 5 лет и любая жидкость разливается через сетки причем тройные и плюс несколько фильтров! И молоко настолько холодное льется что труба инеем покрывается, наврятли крыса полезет туда если чан ледяной! (Имею ввиду Тюмень молоко)".

На этом же настаивают в "Абсолюте", заверяя, что на производстве используется несколько степеней фильтрации. "Когда специалист компании приехал на место, он увидел, что условия хранения продукта явно были нарушены. Молоко хранилось не в холодильнике, а просто в шкафу в частном доме. К слову, никакой продукции, якобы "в компенсацию", людям не предлагалось", - цитирует директора предприятия Megatyumen.ru.

В компании готовятся провести экспертизу.