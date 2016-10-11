Скорая не могла до него добраться.

В Перми на берегу залива Камы нашли обездвиженного мужчину лет 25, который упал с железнодорожного моста.

Как сообщили "Уралинформбюро" в городской службе спасения, днем 27 февраля на пульт диспетчера позвонил врач скорой помощи. Он пояснил, что бригада медиков не может доставить пострадавшего до машины. Спасатели, применив спелеоковш, перенесли мужчину на другой берег залива, подняли в гору и погрузили в автомобиль.