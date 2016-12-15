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Южноуралец погубил пассажира в лобовом ДТП28 февраля в 13:57

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Водители обеих машин госпитализированы.

27 февраля 2017 года на 1 километре трассы Чебаркуль - Непряхино лоб в лоб столкнулись Hyundai Accent и Honda CR-V.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на встречную полосу выехал 27-летний мужчина за рулем Hyundai. Его пассажир скончался на месте. Оба водителя госпитализированы.

Ранее виновник аварии неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

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