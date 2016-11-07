На тюменской трассе столкнулись 8 машин28 февраля в 13:11
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Из-за снегопада.
27 февраля 2017 года на 23 километре трассы Ишим - Казанское столкнулись 8 автомобилей: Volkswagen Jetta, ВАЗ-2109, УАЗ, Daewoo Nexia, Hyundai Elantra, SsangYong Actyon, Mazda CX-7 и Lifan.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителями. Следует отметить, что шел снег и была метель.
Травмы получила 63-летняя пассажирка Mazda - у нее раны лица, разрыв ключичного сустава и ушибы.
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