В Екатеринбурге в ДТП с микроавтобусом пострадали пассажирки28 февраля в 12:42
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Их госпитализировали.
Утром 28 февраля 2017 года в Екатеринбурге на дороге у Новосвердловской ТЭЦ столкнулись микроавтобус Toyota и Lexus. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.
По их словам, пострадали две пассажирки микроавтобуса: 17-летняя девушка получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, у 32-летней женщины - тот же диагноз, а также перелом ноги. Обеих госпитализировали.
Получить оперативный комментарий в отделении пропаганды городской ГИБДД "Уралинформбюро" не удалось.
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