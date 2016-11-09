Их госпитализировали.

Утром 28 февраля 2017 года в Екатеринбурге на дороге у Новосвердловской ТЭЦ столкнулись микроавтобус Toyota и Lexus. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

По их словам, пострадали две пассажирки микроавтобуса: 17-летняя девушка получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, у 32-летней женщины - тот же диагноз, а также перелом ноги. Обеих госпитализировали.

Получить оперативный комментарий в отделении пропаганды городской ГИБДД "Уралинформбюро" не удалось.