На Серовском тракте грузовик задавил мужчину28 февраля в 15:41
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Стоявшего посреди дороги.
Утром 28 февраля 2017 года на 220 километре Серовского тракта 35-летний водитель грузовика Isuzu сбил мужчину. Пешеход скончался на месте. Его личность пока не установлена.
Виновник аварии пояснил, что в сумерках не заметил мужчину, который стоял посреди проезжей части, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
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