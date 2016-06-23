Стоявшего посреди дороги.

Утром 28 февраля 2017 года на 220 километре Серовского тракта 35-летний водитель грузовика Isuzu сбил мужчину. Пешеход скончался на месте. Его личность пока не установлена.

Виновник аварии пояснил, что в сумерках не заметил мужчину, который стоял посреди проезжей части, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.