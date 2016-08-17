Скорую вызвал дворник.

В Озерске из окна четвертого этажа дома на Карла Маркса выпал 25-летний мужчина. Он приземлился на козырек подъезда, сообщили "Уралинформбюро" в городской службе спасения. Убиравший территорию дворник позвонил в единую диспетчерскую службу. На место прибыли спасатели и скорая.

Мужчину госпитализировали с переломами голеней. Как оказалось, он страдает психическим заболеванием.