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25-летний озерчанин упал из окна на козырек подъезда28 февраля в 16:03

  • Текст

Скорую вызвал дворник.

В Озерске из окна четвертого этажа дома на Карла Маркса выпал 25-летний мужчина. Он приземлился на козырек подъезда, сообщили "Уралинформбюро" в городской службе спасения. Убиравший территорию дворник позвонил в единую диспетчерскую службу. На место прибыли спасатели и скорая.

Мужчину госпитализировали с переломами голеней. Как оказалось, он страдает психическим заболеванием.

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