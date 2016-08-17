25-летний озерчанин упал из окна на козырек подъезда28 февраля в 16:03
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Скорую вызвал дворник.
В Озерске из окна четвертого этажа дома на Карла Маркса выпал 25-летний мужчина. Он приземлился на козырек подъезда, сообщили "Уралинформбюро" в городской службе спасения. Убиравший территорию дворник позвонил в единую диспетчерскую службу. На место прибыли спасатели и скорая.
Мужчину госпитализировали с переломами голеней. Как оказалось, он страдает психическим заболеванием.
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