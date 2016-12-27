В Екатеринбурге пожарные спасли из огня троих детей28 февраля в 13:54
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И 8 взрослых.
Утром 28 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Куйбышева загорелась квартира в пятиэтажке.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, очаг возгорания находился на втором этаже. Огонь охватил 30 "квадратов".
Пожарные спасли 11 человек, в том числе троих детей. Еще 15 жильцов были эвакуированы по лестничным маршам. Пострадавших нет.
В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется проливка и разбор конструкций. На месте работают 15 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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