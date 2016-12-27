И 8 взрослых.

Утром 28 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Куйбышева загорелась квартира в пятиэтажке.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, очаг возгорания находился на втором этаже. Огонь охватил 30 "квадратов".

Пожарные спасли 11 человек, в том числе троих детей. Еще 15 жильцов были эвакуированы по лестничным маршам. Пострадавших нет.

В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется проливка и разбор конструкций. На месте работают 15 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.