×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Центр Екатеринбурга встал в пробку из-за сломанного светофора28 февраля в 14:58

Регулировщиков нет.

28 февраля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева - Гоголя сломались светофоры. Движение затруднено, передает корреспондент "Уралинформбюро".

По словам горожан, светофоры не работают с самого утра. Из-за непрекращающегося потока машин пешеходы не могут перейти дорогу по Малышева. Примечательно, что на место до сих пор не прибыли регулировщики.

До городской ГИБДД не удается дозвониться уже три часа.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Игорь 28 февраля в 15:15

Это не по кустам с радаром прятаться! Настоящая работа ГИБДД, которую они давно разучились делать.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×