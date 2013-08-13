Регулировщиков нет.

28 февраля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева - Гоголя сломались светофоры. Движение затруднено, передает корреспондент "Уралинформбюро".

По словам горожан, светофоры не работают с самого утра. Из-за непрекращающегося потока машин пешеходы не могут перейти дорогу по Малышева. Примечательно, что на место до сих пор не прибыли регулировщики.

До городской ГИБДД не удается дозвониться уже три часа.