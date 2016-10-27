В Лабытнангах собака прокусила ногу 11-летней девочке28 февраля в 17:08
- Текст
Хозяин отказывается верить.
В Лабытнангах собака цапнула в ногу 11-летнюю школьницу, которая шла в магазин. Владелец пса заверяет, что его питомец хорошо воспитан и раньше никогда не бросался на людей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД России по ЯНАО. Полиция проводит проверку.
Это второй случай с начала 2017 года, когда на детей в городе нападает не бродяжка, а домашнее животное.
В начале января гулявшая без намордника собака укусила ребенка возле дома. Ее хозяину грозит штраф до 5 тысяч рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:53
Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
За год количество происшествий удвоилось.Сегодня в 14:48
Неудавшийся суицид 13-летней челябинки аукнулся директору школы
И застройщику.Сегодня в 14:45
Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
Ребенок перенес две операции.Сегодня в 14:25
Треть газовых плит в Екатеринбурге таят смертельную опасность
Медлить с их заменой не стоит.Сегодня в 14:21
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей пятиэтажки
Огонь вспыхнул в подвале.Сегодня в 14:14
КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
Руководители клуба поделились планами.Сегодня в 14:10
"Лыжня России" принесла "Газпром добыча Ямбург" 3 медали
Одну золотую и две серебряные.Сегодня в 13:36
4-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
Разыскиваются очевидцы.Сегодня в 13:29
Семерых южноуральцев будут судить за организацию детской проституции
И съемки порно.Сегодня в 13:07
Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Лучше выглядеть бедным и больным.Сегодня в 12:44
ММК презентует суперсталь в Узбекистане
На международной выставке.Сегодня в 12:41
Лишний вес приводит к 9 видам рака
Опасны даже 5 лишних кило.Сегодня в 12:21
Трое свердловчан вырубили сосны на миллион
Один из них отправится в колонию.Сегодня в 12:17
Звезду сериала на НТВ арестовали в Кыштыме
На три дня.Сегодня в 12:13
В Нефтеюганске транспортники отравились угарным газом
Суд закрыл предприятие на 15 суток.
-
27 октября 2016 в 14:38
В Кыштыме собака искусала лицо 3-летней девочке
Дома.16 февраля в 12:16
В Заводоуковске хозяин дворняжки заплатит искусанному студенту
45,3 тысячи рублей.09 февраля в 14:13
В Прикамье напуганная собакой школьница упала в люк
Девочку вытащили прохожие.01 ноября 2016 в 14:38
Ямалец с ВИЧ изнасиловал девочку
У заброшенного дома.14 октября 2016 в 12:39
Салехард пережил транспортную блокаду
Из-за ледяного тумана.19 сентября 2016 в 12:57
В Екатеринбурге задержали курганца за интимную фотосессию школьницы
Он выложил снимки в Интернет.14 сентября 2016 в 13:36
В ЯНАО отца четверых детей обвиняют в убийстве супруги
Из ревности.01 сентября 2016 в 16:26
Двое насильников из Лабытнанги отправятся в колонию на 7 лет
Они надругались над женщиной.22 августа 2016 в 11:16
Нападение бойцовой собаки на 5-летнюю пермячку обернулось "уголовкой"
Обвинение пока никому не предъявлено.27 июля 2016 в 15:47
На Ямале девочку с подозрением на сибирскую язву перевели в реанимацию
Всего госпитализировано 13 человек.
Главные новости
- Сегодня в 14:53Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
- Сегодня в 14:45Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
- Сегодня в 14:14КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
- Сегодня в 13:364-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
- Сегодня в 13:07Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.