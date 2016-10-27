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В Лабытнангах собака прокусила ногу 11-летней девочке28 февраля в 17:08

  • Текст

Хозяин отказывается верить.

В Лабытнангах собака цапнула в ногу 11-летнюю школьницу, которая шла в магазин. Владелец пса заверяет, что его питомец хорошо воспитан и раньше никогда не бросался на людей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД России по ЯНАО. Полиция проводит проверку.

Это второй случай с начала 2017 года, когда на детей в городе нападает не бродяжка, а домашнее животное.

В начале января гулявшая без намордника собака укусила ребенка возле дома. Ее хозяину грозит штраф до 5 тысяч рублей.

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