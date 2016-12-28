Под Усть-Катавом столкнулись фура "Магнита" и КамАЗ - погиб человек28 февраля в 17:09
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Еще двое пострадали.
28 февраля 2017 года в 9.42 на 1614 километре трассы М5 "Урал" (под Усть-Катавом) столкнулись КамАЗ и фура, перевозившая продукцию торговой сети "Магнит". Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, на месте погиб 57-летний пассажир КамАЗа.
Обстоятельства аварии пока не известны. На месте погиб 57-летний пассажир КамАЗа, а 60-летний водитель получил многочисленные переломы и находился без сознания. Мужчину деблокировали спасатели. 27-летний водитель фуры (житель Смоленской области) получил травмы средней степени тяжести (множественные порезы и ушибы).
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