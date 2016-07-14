Пострадали еще трое взрослых.

28 февраля 2017 года на 259 километре Пермского тракта столкнулись Toyota Land Cruiser и фура Volvo.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 36-летний водитель внедорожника при выезде со второстепенной дороги не пропустил большегруз. Пострадали виновник аварии и три его пассажира, в том числе 13-летняя девочка. Ребенок в коме.