13-летняя свердловчанка впала в кому после ДТП с фурой28 февраля в 16:15
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Пострадали еще трое взрослых.
28 февраля 2017 года на 259 километре Пермского тракта столкнулись Toyota Land Cruiser и фура Volvo.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 36-летний водитель внедорожника при выезде со второстепенной дороги не пропустил большегруз. Пострадали виновник аварии и три его пассажира, в том числе 13-летняя девочка. Ребенок в коме.
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