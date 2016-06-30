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В Чебаркуле сошел с рельсов вагон с мрамором28 февраля в 18:58

  • Текст

На станции Мисяш.

В Чебаркуле на железнодорожной станции Мисяш сошел с рельсов вагон с мрамором. Погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР "Уралинформбюро" подтвердили факт инцидента, но пояснили, что он случился на территории воинской части.

В пресс-службе Центрального военного округа опровергли данный факт. "У нас на территории воинских частей нет рельсов и не ходят поезда", - отметили там.

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