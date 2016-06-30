На станции Мисяш.

В Чебаркуле на железнодорожной станции Мисяш сошел с рельсов вагон с мрамором. Погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР "Уралинформбюро" подтвердили факт инцидента, но пояснили, что он случился на территории воинской части.

В пресс-службе Центрального военного округа опровергли данный факт. "У нас на территории воинских частей нет рельсов и не ходят поезда", - отметили там.