В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали сразу два суда28 февраля в 19:44
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В Чкаловском районе.
28 февраля 2017 года в Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали сразу два суда в Чкаловском районе. 60 человек вывели из федерального суда на Авиационной и около 40 человек - из мирового суда в переулке Коллективном.
Как прокомментировал "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на проверку помещений у специалистов ушло 2 часа. Никаких опасных предметов обнаружено не было.
Подозреваемую в лжеминировании уже установили. Сейчас полицейские занимаются ее розыском.
"После её задержания будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Нужно будет выяснить, всё ли в порядке у неё со здоровьем, не весеннее ли это обострение. Женщине грозит наказание до нескольких лет реального срока лишения свободы", - добавил Горелых.
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