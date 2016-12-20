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В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали сразу два суда28 февраля в 19:44

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В Чкаловском районе.

28 февраля 2017 года в Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали сразу два суда в Чкаловском районе. 60 человек вывели из федерального суда на Авиационной и около 40 человек - из мирового суда в переулке Коллективном.

Как прокомментировал "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на проверку помещений у специалистов ушло 2 часа. Никаких опасных предметов обнаружено не было.

Подозреваемую в лжеминировании уже установили. Сейчас полицейские занимаются ее розыском.

"После её задержания будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Нужно будет выяснить, всё ли в порядке у неё со здоровьем, не весеннее ли это обострение. Женщине грозит наказание до нескольких лет реального срока лишения свободы", - добавил Горелых.

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