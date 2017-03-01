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В США внедорожник въехал в толпу школьников на карнавалеСегодня в 08:34

  • Текст

Трое в критическом состоянии.

В американском городе Галф Шорс (штат Алабама) 73-летний мужчина на внедорожнике Ford врезался в группу школьников, участвовавших в карнавальном шествии Mardi Gras, сообщает Fox News.

Пострадали 12 человек в возрасте от 12 до 17 лет. Трое из них находятся в критическом состоянии.

Полиция отвергает версию теракта. Нет признаков и того, что водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, передает "Уралинформбюро".

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