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В Екатеринбурге в лобовом ДТП пострадали детиСегодня в 09:46

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Грудная девочка и школьник.

Вечером 28 февраля 2017 года в Екатеринбурге в поселке Рудный лоб в лоб столкнулись легковушки. Пострадали двое детей, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.

По предварительным данным, "Лада Приора", двигавшаяся по улице Малой Караванной, при обгоне выскочила на встречку, где влетела в Mitsubishi Lancer.

Водитель японской иномарки госпитализирован с переломами грудины и надколенника. 2-месячная девочка, находившаяся в том же авто, доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, у 9-летнего мальчика - сотрясение головного мозга и перелом руки.

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