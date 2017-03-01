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В Кургане рухнула крыша многоэтажкиСегодня в 09:38

На улице Томина.

Вечером 28 февраля 2017 года в Кургане обвалилась крыша дома №106 по улице Томина. Снимки прохудившейся кровли выложили в соцсети местные жители.

По предположению горожан, к обрушению привели скопившиеся на крыше сугробы. Согласно открытым источникам, пятиэтажка была возведена в 1979 году, передает "Уралинформбюро".

Сегодня на место происшествия приехали полицейские. Они берут с коммунальщиков объяснительную.

В УК "Восток-Центр", обслуживающей многоквартирник, дозвониться не удалось. В городской полиции также не получилось оперативно взять комментарий.

Стоит добавить, что на первом этаже жилого дома расположена детская поликлиника.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
гость Сегодня в 09:57

А кто вообще контролирует состояние общедомового имущества МКД? Что до такой степени довел состояние дома. Жильцы. Вот с них и ответ. Всем по большому счету на все наплевать. Скоро не только крыши с балконами падать и отваливаться будут.

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