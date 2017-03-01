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В ДТП на Пермском тракте погибли супруги с 2-летним сыномСегодня в 09:54

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Его брат получил тяжелые травмы.

Вечером 28 февраля 2017 года на 292 километре Пермского тракта лоб в лоб столкнулись Volkswagen Touareg и ВАЗ-21104. На встречную полосу при обгоне выехал 34-летний водитель иномарки.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 31-летний водитель ВАЗа, его 26-летняя супруга и 2-летний сын скончались на месте. Тяжелые травмы получил 5-летний ребенок - его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами бедра и голени.

Также пострадали две пассажирки внедорожника: у 41-летней женщины ушибы грудной клетки и коленного сустава, у 27-летней девушки перелом плеча.

Следует отметить, что на месте ДТП видимость не превышала 200 метров.

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