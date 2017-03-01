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Екатеринбуржец на Renault сбил 3-летнего мальчикаСегодня в 10:16

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У ребенка - ушиб головного мозга.

Вечером 28 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Технической 31-летний водитель Renault Logan сбил 3-летнего мальчика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, ребенок перебегал дорогу на красный свет. Где в этот момент были его родители, не уточняется. Мальчика госпитализировали с ушибом головного мозга.

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