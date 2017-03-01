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В Екатеринбурге на парковке у отеля сгорел BMWСегодня в 11:32

  • Текст

Ночью.

В ночь на 1 марта 2017 года в Екатеринбурге полыхал BMW 3 на парковке около отеля Atlaza City Residence на Восточной, 176а.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 1.33. Огонь повредил моторный отсек иномарки. Пожар был потушен меньше чем за час.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Владелец иномарки написал заявление в полицию.

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