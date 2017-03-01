Суд закрыл предприятие на 15 суток.

В Нефтеюганске работники ООО "ТЭК-Север" ("Транспортная компания Энергия") отравились угарным газом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, внеплановая проверка выявила многочисленные нарушения санитарных требований. В частности, на предприятии нет приточной-вытяжной вентиляции, отсутствует возможность естественного проветривания и освещения, а микроклимат не соответствует требованиям. Кроме того, температура воздуха ниже нормы.

Выяснилось, что содержание угарного газа в рабочей зоне превышает ПДК в 3 раза, минеральных масел - в 6 раз, бензола - в 2 раза.

Материалы проверки были направлены в Нефтеюганский райсуд, который приостановил деятельность предприятия на 15 суток.