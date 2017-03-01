×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


4-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТПСегодня в 13:36

  • Текст

Разыскиваются очевидцы.

4-летний екатеринбуржец, пострадавший накануне в ДТП, впал в кому. Он находится в реанимации ДГКБ №9, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА".

Авария произошла 28 февраля около 16 часов напротив дома №26 на улице Технической. Ребенок неожиданно выскочил на дорогу на красный свет и попал под колеса Renault Logan.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев позвонить по телефонам: 8 (343) 263-19-02, +7 (950) 640 08 00.

Новости по теме:
Екатеринбуржец на Renault сбил 3-летнего мальчика

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×