Разыскиваются очевидцы.

4-летний екатеринбуржец, пострадавший накануне в ДТП, впал в кому. Он находится в реанимации ДГКБ №9, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА".

Авария произошла 28 февраля около 16 часов напротив дома №26 на улице Технической. Ребенок неожиданно выскочил на дорогу на красный свет и попал под колеса Renault Logan.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев позвонить по телефонам: 8 (343) 263-19-02, +7 (950) 640 08 00.

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