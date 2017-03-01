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Неудавшийся суицид 13-летней челябинки аукнулся директору школыСегодня в 14:48

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И застройщику.

В Челябинске за попытку суицида 13-летней девочки ответит директор школы. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Южного Урала, по итогам проверки руководителю учреждения внесено представление.

27 декабря 2016 года ребенка нашли на территории стройки на Хохрякова. В больницу ее доставили с серьезными травмами головы и позвоночника. По словам самой школьницы, на отчаянный шаг ее толкнули издевки со стороны учителя математики.

Представления прокуратуры также внесены застройщику, не оградившему строительную площадку, и главе Челябинска за нарушения градостроительного законодательства.

По факту неудавшегося суицида восьмиклассницы расследуется уголовное дело о доведении до самоубийства.

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