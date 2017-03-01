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Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатраСегодня в 14:45

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Ребенок перенес две операции.

1 марта в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга рассмотрят иск матери 3-летней девочки к ДГКБ №8, педиатра которой женщина винит во врачебной ошибке.

Как рассказал "Уралинформбюро" адвокат Алексей Бушмаков, инцидент произошел в апреле 2016 года. У ребенка поднялась высокая температура и появились резкие боли в животе. Родители привезли ее в ДГКБ №8. Участковый врач поставила диагноз "Острое респираторное заболевание". Через некоторое время девочке стало хуже. Ее госпитализировали с диагнозами "перитонит" и "аппендицит" и провели две операции.

Мать девочки требует от руководства больницы компенсации морального вреда в размере 850 тысяч рублей.

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