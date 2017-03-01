Огонь вспыхнул в подвале.

1 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Бахчиванджи загорелся подвал в пятиэтажке.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в полдень. Огонь охватил 15 "квадратов", в том числе электрощит. Также поврежден пол в квартире на первом этаже.

Спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе 5 детей. Пострадавших нет.

На месте работают 25 человек и 8 единиц техники. Ведется проливка сгоревших конструкций.