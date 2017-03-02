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В Перми третий день ищут пятиклассницу01 марта в 15:39

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Она исчезла по дороге в школу.

В Перми третий день разыскивают 11-летнюю Викторию Кузнецову. 27 февраля 2017 года пятиклассница, как обычно, вышла из дома по улице Корсунской, 27, но в школе так и не появилась. Сообщения о пропаже девочки с просьбой о помощи появились в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

Фото: "ВКонтакте"

У Вики голубые глаза, светлые волосы. В день исчезновения она была одета в розовую куртку (на фото), черные брюки, на ногах темные кроссовки.

Информацию о местонахождении школьницы просят сообщать по телефонам: 8-982-461-33-85, 8-908-260-57-34 либо 02 (с сотового 102).

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