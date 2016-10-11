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В Челябинске экс-сотрудницу полиции будут судить за пьяное ДТП01 марта в 17:14

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С пострадавшим.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы ГУ МВД по Челябинской области, которая в пьяном виде сбила пешехода на тротуаре.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, авария произошла вечером 8 октября 2016 года в Калининском районе. Сотрудница управления экономической безопасности и противодействия коррупции Ксения Маскаленок на своем авто протаранила стоящую у обочины легковушку. От удара машину выбросило на тротуар, где находился 60-летний мужчина. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом костей таза

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Маскаленок признала вину. Она уволена из органов внутренних дел. Женщине грозит до 4 лет лишения свободы.

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