С пострадавшим.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы ГУ МВД по Челябинской области, которая в пьяном виде сбила пешехода на тротуаре.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, авария произошла вечером 8 октября 2016 года в Калининском районе. Сотрудница управления экономической безопасности и противодействия коррупции Ксения Маскаленок на своем авто протаранила стоящую у обочины легковушку. От удара машину выбросило на тротуар, где находился 60-летний мужчина. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом костей таза

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Маскаленок признала вину. Она уволена из органов внутренних дел. Женщине грозит до 4 лет лишения свободы.