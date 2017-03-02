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Поездка в маршрутке закончилась для челябинки на больничной койке01 марта в 19:38

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Женщина упала при резком торможении.

В Челябинске пассажирка маршрутки №92 серьезно пострадала при резком торможении. Женщина упала, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки, сообщают местные СМИ со ссылкой на отдел пропаганды городского УГИБДД.

Инцидент произошел 28 февраля. По словам водителя ПАЗа, у автобуса лопнуло переднее колесо. По факту ДТП проводится проверка, передает "Уралинформбюро".

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