На глазах у родителей.

Вечером 28 февраля 2017 года в Челябинске 12-летний мальчик провалился в коммуникационный колодец. Подросток возвращался из школы вместе с родителями.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Челябинской городской службе спасения, вызов на улицу Дзержинского поступил около 17.00. Прибывшие на место спасатели с помощью лестницы эвакуировали ребенка с трехметровой глубины и передали матери с отцом. К счастью, обошлось без серьезных травм.