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В Екатеринбурге дома на ЖБИ заволокло дымом01 марта в 17:44

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Из-за пожара.

В Екатеринбурге район ЖБИ заволокло дымом из-за крупного пожара на Чистопольской.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в данный момент там полыхает двухэтажный садовый дом. Площадь возгорания составляет 200 "квадратов".

"Пожарные принимают все необходимые меры, чтобы не допустить распространение огня на соседние постройки. На месте - 3 единицы техники, задействовано 12 человек личного состава. Организован подвоз воды от гидранта, расположенного в километре от очага возгорания ", - прокомментировала начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Наталья Зырянова.

Она отметила, что погибших и пострадавших нет.

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