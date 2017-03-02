Он долго лежал в снегу возле трассы.

Житель Челябинской области чуть не замерз заживо в сугробе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, днем 27 февраля 2017 года спасатели выехали по сигналу к трассе возле села Баландино. Оказалось, что у пострадавшего обморожены руки и ноги. По дороге в больницу его пришлось реанимировать из-за остановки дыхания.

Сейчас жизни спасенного ничего не угрожает.