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Слесарь "Екатеринбурггаза" спас ребенка при пожаре01 марта в 17:52

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Мальчик едва не задохнулся в дыму.

Утром 28 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Куйбышева, 181 из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар. Сигнал о возгорании в квартире на втором этаже газифицированной пятиэтажки был незамедлительно передан в Центральную аварийно-диспетчерскую службу АО "Екатеринбурггаз", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании. Прибыв на место, аварийная бригада обнаружила сильное задымление в подъезде.

Ситуация осложнялась тем, что машины газовиков и пожарных не могли приблизиться к месту ЧП – путь был загорожен. Сотрудникам "Екатеринбурггаза" удалось установить заглушку в кран на разводке. Выбежав из подъезда, они увидели, что в окно на третьем этаже стучит ребенок и просит о помощи. Слесарь-спасатель Андрей Ярков взял у подоспевшей мамы 6-летнего мальчика ключи от квартиры, поднялся на 3 этаж, одел ребенка и вывел на улицу.

"Было очень сильное задымление, работали почти вслепую. Мальчишка испугался, конечно, но держался молодцом. Не считаю, что я сделал что-то выдающееся, так поступил бы каждый. Хочу только обратиться к жителям Екатеринбурга – не закрывайте проезды во дворы автомобилям экстренных служб. Мальчик стучал в окно, выходящее во двор, а пожарная машина туда проехать не смогла. Хорошо, что все закончилось благополучно", - делится впечатлениями Андрей. Он работает в компании почти 9 лет, женат, воспитывает двух дочерей.

По распоряжению генерального директора АО "Екатеринбурггаз" Валерия Боровикова слесарь-спасатель Андрей Ярков будет поощрен за спасение ребенка при пожаре.

Стоит отметить, что вспыхнувшая квартира была отключена от газоснабжения в 2015 году за нарушение абонентом правил эксплуатации газового оборудования. Ее хозяин, пострадавший при возгорании, госпитализирован.

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