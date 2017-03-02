Отказавшись от путешествия в Москву.

1 марта в аэропорту Кольцово был задержан рейс в Москву. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" должен был вылететь в 14.40 по местному времени. Однако во время движения лайнера по взлетно-посадочной полосе одному из пассажиров стало плохо, он отказался лететь, передает "Уралинформбюро".

Рейс задержали более чем на 40 минут. SU-1413 покинул уральскую столицу только в 15.21, в аэропорту Шереметьево он приземлился в 17.10.



Первоначально СМИ сообщили, что рейс отложен из-за угрозы теракта. Однако данная информация не подтвердилась.