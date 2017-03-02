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В Кургане молодые люди разгромили машину скорой помощи01 марта в 19:37

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Не добравшись до ее водителя.

В Кургане проводится проверка по факту нападения на водителя скорой помощи. По предварительной информации, инцидент произошел в ночь на 26 февраля на улице Алексеева, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Курганской области.

По данным местных СМИ, бригада скорой приехала на вызов. Когда санитар и фельдшер зашли в подъезд, оттуда появились 5 нетрезвых молодых людей. Они сразу направились к водителю с претензиями, по их мнению, скорая слишком долго ехала.

Мужчине удалось заблокировать двери, а молодые люди стали вымещать злость на машине - разбили бампер, сломали зеркала. Когда водитель начал звонить в полицию, злоумышленники разбежались. Двоих задержали сразу, остальных - чуть позже.

По данному факту полицейские проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливают и следователи.

Следует отметить, что нападения на бригады скорой помощи в последнее время участились. Два случая зафиксированы в Челябинске. В Сургуте по факту нападения на женщину-фельдшера скорой возбуждено уголовное дело.

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