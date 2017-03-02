После столкновения с другой машиной.

1 марта в Перми на перекрестке улиц Леонова и Мира столкнулись Renault и Mercedes.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель Renault. При повороте он не пропустил "мерс". После столкновения немецкий автомобиль отбросило на тротуар, где находился 58-летний мужчина.

С многочисленными травмами пешеход был госпитализирован, передает "Уралинформбюро".