Еще один госпитализирован.

Ночью 2 марта 2017 года в Екатеринбурге на Белинского при лобовом столкновении легковушек погиб мужчина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, авария произошла в районе перекрестка с Авиационной. "Лада Калина", двигавшаяся в сторону Ботаники, выскочила на встречную полосу, где влетела в Volkswagen Touareg.

21-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Его 23-летний пассажир доставлен в больницу с ушибом грудной клетки. Водитель иномарки не пострадал.