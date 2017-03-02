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Пропавшая в Перми школьница пряталась у подругиСегодня в 10:09

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Пока ее искали полиция и волонтеры.

Пропавшую 27 февраля 2017 года в пермском микрорайоне Голованово школьницу нашли живой и здоровой. Днем 1 марта отец обнаружил 11-летнюю дочь у ее одноклассницы на Гайве и отвез домой.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в понедельник пятиклассница отправилась в школу, но на занятиях так и не появилась. Не вернулась она и домой. Утром 1 марта, после того как мать написала заявление о пропаже ребенка, к поискам девочки подключилась полиция. Сообщения об исчезновении школьницы распространяли и через соцсети.

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