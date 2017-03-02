Спеша на помощь коллегам.

Вечером 1 марта 2017 года в Тюмени на перекрестке Ленина - Кирова, напротив Cafe 37, столкнулись Ford Focus и экипаж ДПС. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, спецавтомобиль ехал со включенной сигналкой на помощь коллегам. Два ряда машин пропустили экипаж, а третий нет. Пострадавших нет. Проводится проверка.