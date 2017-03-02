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В Кургане десятки многоэтажек остались без водыСегодня в 11:08

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Холодной и горячей.

1 марта 2017 года около 18.00 в Кургане возле дома №101 по улице Чернореченской лопнул водовод, принадлежащий ОАО "Водный союз".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, авария отрезала от водоснабжения теплопункт №6. Без холодной и горячей воды остались 22 многоэтажки. а также детсады №16 и №110.

На месте порыва работают коммунальщики.

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