В пятиэтажке.

Вечером 1 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Ватутина полыхала квартира в пятиэтажке.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на 5 этаже жилого дома поступило в 16.45. Огонь охватил квартиру и межэтажные перекрытия между 4 и 5 этажами на площади 50 "квадратов". До прибытия пожарных эвакуировались 20 человек, в том числе трое детей.

На месте работали 8 единиц техники и 20 человек. Пожар был потушен в 20.05.

По одной из версий, возгорание произошло во время сварочных работ в квартире, уточнили в пресс-группе городского УМВД.