От удара легковушку расплющило.

2 марта 2017 года около 8 часов утра на трассе под Березниками лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и автобус MAN.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, 31-летний водитель "четырнадцатой" не справился с управлением и выехал на встречку. Он скончался на месте. Никто из 20 пассажиров автобуса не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.

Как пишут в соцсетях, водитель легковушки спешил на работу (ехал из Усолья). У него осталась жена и двое детей.

"Был плотный поток шел со скоростью 30-40 км/ч, а 14 ка пролетела мимо, по встречке. P.s. колея", - рассказывает Иван Кузнецов (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Фото: Типичные Березники | vk.com